"Si può fare", al progetto nazionale partecipa anche l'Abruzzo

L’organizzazione non profit Cantiere Giovane lancia il progetto “Si può fare”, una Rete nazionale di rigenerazione urbana e protagonismo giovanile, che intende dare il suo contributo per la trasformazione dei contesti urbani e rurali in un senso inclusivo e partecipativo.

"Si può fare" ha l'obiettivo di promuovere un programma nazionale di valorizzazione delle idee e delle proposte dei giovani per la rigenerazione di spazi pubblici attraverso il volontariato e la cittadinanza attiva e il coinvolgimento di tutti i cittadini.

150 ragazze e ragazzi saranno selezionati per realizzare iniziative culturali, artistiche e sociali, con lo scopo di rianimare spazi a vocazione pubblica, e favorire iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della propria comunità.

Il progetto viene realizzato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria.

Dal 25 Gennaio 2021 sarà possibile compilare il form sul sito. L’avviso è rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni per la realizzazione di iniziative che promuovano l’attivismo per la propria comunità e facilitino la cooperazione con il territorio.

I progetti vincitori riceveranno un contributo, oltre che l’accompagnamento e il tutoraggio nella realizzazione delle attività da parte delle organizzazioni non profit della regione di riferimento.

https://www.cantieregiovani.org/sipuofare/?fbclid=IwAR3m5KTY9V966j9VDlYw6cy35EQr_o5MfZu2FYgod_HsNYb2MWIEyenCNrU