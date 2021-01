Il cavalier Giuseppe Catania, decano dei giornalisti vastesi, ci ha lasciato

Si è spento, all'età di 91 anni, il Cav. Giuseppe Catania, decano dei giornalisti vastesi.

Da qualche giorno era ricoverato presso l'Ospedale di Pescara dove era stato trasferito a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, con positività al Covid rilevata nell'ambito del focolaio sviluppatosi alla Rsa del 'San Francesco' di Vasto Marina dove era ospite.

Catania, nato il 1 gennaio del 1930 a Santo Stefano di Canastra in provincia di Messina, è stato nel campo del giornalismo per oltre 65 anni.

E’ stato sempre apprezzato e stimato da tutti per la sua competenza professionale, per la sua disponibilità e soprattutto per il suo fedele rispetto alla deontologia professionale. Nei lunghi anni alla presidenza dell'Associazione Vastese della Stampa (incarico mantenuto fino al 2018) ha sempre fatto richiamo alla libertà di stampa, bene prezioso della democrazia, ed al dovere di rispettare la verità sostanziale dei fatti e di agire sempre con lealtà e buona fede.

Nel 2018 ha ricevuto in Municipio a Vasto un attestato di benemerenza. In quella circostanza il sindaco Francesco Menna tra l'altro disse: “Una persona che ha dedicato la sua vita al giornalismo ed il cui nome si lega alla nostra città. Pensando al Cav. Catania penso sempre ad un galantuomo e ad una persona corretta. Ricordo le sue parole di coraggio nei miei confronti sia appena ho iniziato a lavorare come avvocato ma anche per la mia prima esperienza come consigliere comunale. Catania è punto di riferimento per l’onesta ed il rispetto delle regole e sono onorato di consegnare a lui questo attestato”.

Catania ha raccontato per decenni i fatti della città, con rigore e scrupolo professionale. Per tanti anni è stato corrispondente de "Il Giornale d'Italia" e del quotidiano "Il Tempo". Ha scritto articoli per decine di giornali e riviste ed è stato autore di alcuni volumi. Lascia una ricca documentazione giornalistica nella quale è raccontata la storia della nostra città e della nostra regione.

Ai familiari le sentite condoglianze della nostra redazione.

foto da vastospa.it