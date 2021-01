Primo record della stagione a Capracotta, la neve raggiunge un metro di altezza

Primo record stagionale a Capracotta (Isernia) dove la neve ha fatto segnare, in alcuni punti, un metro di altezza con temperature sotto lo zero termico. Al momento non si segnalano disagi per la viabilità in Alto Molise, libere anche le corsie della Statale 650 Trignina che collega il Molise all'Abruzzo.

In via di completamento anche i lavori per la messa in sicurezza dell'impianto per lo sci alpino di Monte Capraro. Mentre per lo sci di fondo a Prato Gentile il primo test della stagione lo hanno fatto i capracottesi che si godono il paese senza turisti per via delle restrizioni causate dalla pandemia. Panorama da cartolina anche a Pescopennataro (Isernia) e Vastogirardi (Isernia) dove la coltre bianca ha raggiunto i 50 centimetri.