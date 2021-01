"Pi la Majiella", poesia dialettale dedicata al cuore d'Abruzzo

Luigi Fecondo, lettore di sansalvo.net, ha pubblicato sul suo canale YouTube una poesia dialettale dedicata alla Maiella, che"rappresenta il cuore pulsante d’Abruzzo, in tutta la sua bellezza e per la sua intrinseca risorsa eco-socio-culturale che rappresenta per tutti noi abruzzesi e per il mondo intero"

Una poesia da far ascoltare almeno una volta nella vita a tutti gli abruzzesi anche a quelli sparsi per il mondo, prosegue così Fecondo: "Meraviglia delle meraviglie del vissuto del nostro amato territorio! In ogni momento della giornata, nel guardare e stando di fronte alla nostra bellissima Maiella, mi torna sempre in mente la domanda: <<Ed io che sono?>>, che il poeta Giacomo Leopardi ci pone nel “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, che ognuno di noi conosce a memoria"

Ecco la sua poesia, accompagnata dalle immagini del nostro Abruzzo: