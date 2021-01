Adrilog in crescita anche per il 2021. Parte un corso e si selezionano giovani

L’azienda sansalvese Adrilog continua a crescere. La fusione con Cooplavoro (cooperativa di logistica della provincia bolognese) è stata approvata e nell’ultimo trimestre si registra un boom di assunzioni.

Come dichiarato da Luca Mazzali, il presidente del Cda, nei prossimi giorni è prevista la stabilizzazione di 90 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e nel 2021 è previsto il superamento delle mille unità. “Nell’assemblea straordinaria dei soci” dichiara Mazzali, “svolta in collegamento tra la sede di San Salvo e le altre sedi dislocate sul territorio nazionale, ho presentato gli interventi già messi in campo per seguire le linee programmatiche grazie alle quali il consiglio di amministrazione ha riottenuto la fiducia a luglio scorso, in un anno complicato come il 2020, segnato dalla pandemia. Il 2021 sarà caratterizzato da iniziative volte a proseguire il cammino di crescita e sviluppo nella logistica, nei trasporti e servizi in tutta Italia. Ci sarà l’apertura della filiale nord, in Emilia-Romagna, fondamentale punto di snodo per l’attività operativa della cooperativa a livello nazionale”.

Inoltre verrà data una speciale attenzione alla formazione del personale grazie ad Adrilog Academy, che ha lo scopo di valorizzare i talenti e fornire loro opportunità di crescita. Interessante è l’impegno che Adrilog pone nei confronti dei giovani del territorio, sarà istituito per loro un corso gratuito di 200 ore per permettere il loro inserimento nel mondo del lavoro come Tecnico Lean Production. Al corso potranno accedere persone residenti in Italia, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non siano iscritti a scuole, università, non abbiano un’occupazione, non seguano già corsi di formazione e/o tirocinio. Il requisito di accesso è l’aver conseguito una laurea di I o II livello in ingegneria gestionale / industriale. Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto anche dalla regione.