Una richiesta posta con garbo e cortesia, la maggioranza ha risposto con la solita verve polemica

Ancora una volta a dei problemi rispondete con la polemica.

Avevo posto l’esigenza del completamento dei lavori dei loculi cimiteriali con garbo e cortesia, mi si è risposto con la solita verve polemica.

Siete solo capaci di polemizzare e non di dare risposte ai tanti problemi di San Salvo e che i cittadini vivono quotidianamente.

Questo vostro modo di fare dimostra ancora una volta la vostra inadeguatezza nel governare la città.

A chi è di memoria corta vorrei ricordare che il cimitero di San Salvo ha cambiato volto con le passate amministrazioni e che i lavori di ricostruzione di quel blocco era nel crono-programma dei lavori, basta leggere la documentazione.

Nello specifico dei problemi posti, dovete dirci quando completerete i lavori avviati da oltre cinque anni, dire a breve non basta, è generico.

Vogliamo sapere quando possiamo portare un mazzo di fiori ai nostri cari, vedere la loro fotografia sulla tomba e ardere la luce eterna.

Infine, vi invito ad avere più cura del nostro cimitero perché da tempo non versa più nelle condizioni ottimali, gli standard di qualità non sono più quelli ai quali i nostri concittadini erano abituati.

San Salvo, 12.01.2021