Tragedia a San Salvo, donna muore soffocata da un boccone di cibo

Stando alla voce che circola insistentemente in città, una donna di San Salvo sarebbe morta (ieri) rimanendo soffocata da un boccone di cibo; i familiari hanno provato a fare delle manovre di espulsione senza riuscire a salvare la donna poi morta durante il trasporto in ospedale da parte dei sanitari intervenuti. Tristezza e sconforto per l'intera comunità sansalvese dove la famiglia è molto conosciuta; una vera e propria tragedia considerato anche l'età non molto avanzata della vittima.