Domani, mercoledì 13 gennaio, strada chiusa nel centro di San Salvo

Il Comando della Polizia Locale ha prediposto per domani, mercoledì 13 gennaio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, la chiusura al traffico di via Duca degli Abruzzi dalla rotonda che insiste in via Istonia, via dei Tigli e via Roma all'intersezione con l'impianto semaforico di via dei Cipressi. L'ordinanza è stata predisposta per consentire i lavori di sistemazione della rete fognante.