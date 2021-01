Mimmo Cavallo a Nonsolomusica Radio. Il cantautore ripercorrerà la sua carriera dal suo ultimo brano per Zucchero, a Mannoia, Morandi, Mia Martini

Venerdi, 15 gennaio, alle ore 18:30, il bravissimo cantautore di origine tarantina, Mimmo Cavallo, eccellente musicista ed autore, sarà ospite di Nonsolomusica Radio. Ad intervistarlo, Lara Molino, la direttrice artistica della radio web e dell’Associazione Culturale “Nonsolomusica” di San Salvo.

La trasmissione sarà in diretta, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio. Mimmo esordisce nel 1980 con l’album “Siamo Meridionali”. Un cantautore originale, sia nella musica che nei testi , legato al suo Sud, alle sue radici, compone e canta anche in dialetto. In seguito pubblica gli album “Uh mammà” e “Stancami stancami musica” e scrive con Enzo Biagi “Ma che storia è questa”. È autore di bellissimi brani cantati da Mia Martini, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Giorgia, Gianni Morandi e Zucchero. Con quest’ultimo firma “Non illudermi così”, canzone che fa parte dell’ultimo album di inediti di Zucchero, appena pubblicato. Un sodalizio, quello con il bluesman emiliano, iniziato nel 2010 con il brano “Vedo nero”. Mimmo Cavallo sta finendo di lavorare ad un nuovo disco e sta per pubblicare un libro, scritto durante il lockdown. Di questo e tanto altro, parlerà ai microfoni di Nonsolomusica Radio.

Anche in questa intervista, come in altre occasioni, gli ascoltatori potranno intervenire in diretta, scrivendo domande o commenti sulla pagina della radio.