Lavori alla rete fognante. Anche domani 14 gennaio alcune strade del centro di San Salvo

A causa del protrarsi dei lavori di sistemazione della rete fognante, il Comando della Polizia Locale comunica che resterà chiusa al traffico via Duca degli Abruzzi, dalla rotonda che insiste in via Istonia, via dei Tigli e via Roma all'intersezione con l'impianto semaforico di via dei Cipressi, nella giornata di giovedì 14 gennaio 2021 fino a completamento dell'intervento.