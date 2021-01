Tir incastrato nel centro storico di San Salvo

La sera dell' 11 gennaio un tir diretto polacco alla Pilkington si è incastrato all' imbocco di Via Fontana vecchia dopo aver percorso interamente il Corso Garibaldi.

Immediato l' intervento della pattuglia della polizia locale, comandata dal decano dei vigili Nicolino Pagano, il quale dopo aver identificato l'autista lo ha pazientemente guidato fuori dall' abitato cittadino: dapprima facendolo retromarciare su Corso Umberto, poi gestendo la manovra per riposizionarsi in piazza Papa Giovanni XXIII ed infine per portarlo in direzione Pilllkington.

Noi che eravamo presenti plaudiamo alla professionalità del decano Pagano e della sua collega e ci facciamo latori presso l' Amministrazione comunale nel caso non avesse saputo di questo intervento che non è relata refero e che se non fosse stato così tempestivo avrebbe senz'altro bloccato la circolazione delle auto in centro