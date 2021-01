Serve un container come magazzino - ambulatorio per cani

L'associazione di volontari Amici di Poldo opera sul territorio Abruzzese per l'esattezza nella provincia di Chieti con sede a San Salvo. Si occupa da qualche anno di recuperare, curare, accudire e trovare una casa ai randagi (cani per lo più, ma in qualche caso anche gatti), vittime dell'abbandono e dei maltrattamenti.

Con poche risorse e molta forza di volontà, amore e lavoro di braccia, le volontarie sono riuscite a creare un rifugio confortevole in continua evoluzione. Grazie alle donazioni dei sostenitori sono stati messi in sicurezza moltissimi cani creando un rifugio confortevole e facile da gestire.

Ora però si presenta la necessità di acquistare un container che possa servire:

da magazzino per la raccolta del cibo evitando così umidità e contaminazione da parte di insetti o animali dannosi;

da ufficio e ambulatorio, quindi per accogliere veterinari che vengono a somministrare le terapie ai piccoli ospiti del rifugio, ma anche per conservare i medicinali;

da spogliatoio, rimessa attrezzature e quant'altro possa offrire un luogo asciutto al chiuso.

per poter effettuare tale investimento l'Associazione Amici di Poldo chiede il vostro apporto piccolo o grande che sia. Qualsiasi donazione verrà accolta con molta gratitudine, perché ci farà fare un passo avanti, verso la realizzazione di un grande obbiettivo e voi ne sarete parte.