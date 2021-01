Sei di San Salvo? Se lo sei, mandaci le foto tue di quando facevi le scuole!

Lanciamo un contest fotografico per creare una stanza dei ricordi per tutti e di tutte le età, tutti i fruitori del social impegnati nell' aprire le scatole della memoria della comunità Sansalvese! Oltre l'articolo e post singolo riusciremo insieme ad allargare la galleria fotografica dove tutti e sempre potremo conservare le nostre memorie identitarie e comunitarie. Risfogliamo e pubblichiamo il passato per fare memoria, dai ricordi presente e futuro! Dai il tuo contributo, invia le tue foto, rivivi e rendi vive le emozioni passate!!!