Screening covid a San Salvo. Sabato 23 e domenica 24 la cittadinanza può partecipare

Anche a San Salvo arriva lo screening gratuito di massa.

La cittadinanza è invitata a partecipare per dovere civico e atto di amore nei confronti dei propri cari e della collettività.

Per effetutare i tamponi rapidi ci si può recare nelle scuole dove di solito si vota (nelle sedi di seggio elettorale), non può partecipare allo screening chi ha sintomi che indichino infezione da covid, chi è in malattia per qualsiasi altro motivo, chi risulta positivo negli ultimi tre mesi, chi ha già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare, i minori di sei anni, chi è ricoverato in una struttura sanitaria e gli operatori sanitari sottoposti a screening dalla Asl.

Bisogna portare con se il modulo compilato scaricabile dal sito del comune di San Salvo, la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.