Animali benedetti nel ricordo di Sant'Antonio Abate

Ieri mattina a fine celebrazione Eucaristica celebrata in piazza San Nicola il parroco don Beniamino Di Renzo ha avuto l'onore di benedire tutti quanti gli animali portati dai fedeli nel giorno in cui la chiesa ricorda Sant'Antonio Abbate.E' stata una bellissima mattinata perche' durante la Santa Messa c'e' stato anche un battesimo e per questo colgo l'occasione per fare gli auguri ai genitori Asia Ganau e al suo compagno Alessio per il battesimo della loro piccina.