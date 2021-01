Il modulo da portare con se per effettuare i tamponi rapidi gratuiti per lo screening di massa

Sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021, i cittadini di San Salvo sono invitati a partecipare allo screening di massa gratuito per il Covid. Per effettuare il tampone bisogna presentarsi nelle sedi indicate con un documento di identità, la tessera sanitaria e un modulo (se non si riesce a stampare quest'ultimo, potete chiederlo direttamente ai volontari nelle postazioni).

Il modulo, da stampare e compilare, potete trovarlo qui: MODULO SCREENING