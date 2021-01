La cantautrice Lara Molino su Radio Spazio Blu e “Voce ‘e Popolo” Musica Popolare

Oggi, alle ore 13:10, in diretta streaming su Radio Spazio Blu e sul Gruppo Facebook “Voce ‘e popolo” Musica Popolare On Air, andrà in onda la trasmissione “La tradizione del Carnevale dalla Sicilia alla Lombardia”. L’evento presentato da Valentina Ferraiuolo, sarà dedicato ad alcune delle tradizioni legate al Carnevale, un vero viaggio da Sud a Nord, da Mezzojuso a Montemarano, dalla Zeza ai Canti all'altalena, fino a Bagolino. La cantautrice sansalvese Lara Molino, che da diversi

anni sta portando la sua musica e le sue canzoni in lingua abruzzese in giro per l’Italia e nel mondo, aprirà l’evento radiofonico, con la sua canzone in vernacolo, “Lu Sand’Andònie”, tratta dal suo album “Fòrte e gendìle”. “Il 17 gennaio, giorno in cui ricordiamo Sant’Antonio Abate, comincia il Carnevale” – racconta la cantautrice- “Sono davvero felice che abbiano scelto proprio la mia canzone per aprire un evento culturale così bello e utile che verrà trasmesso in radio e potrà

essere ascoltato ovunque!”.

A fare da Cicerone in questo affascinante percorso attraverso le canzoni e le tradizioni, RobertoD'Agnese della Scuola di Tarantella di Montemarano che ha anche saputo creare una vera rete culturale sulla tradizione del Carnevale dei vari Comuni dell'Irpinia e l'etnomusicologa, ricercatrice e studiosa dell'archivio della Discoteca di Stato di Roma e degli archivi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Giuseppina Colicci, che impreziosirà con il suo sapere il "racconto musicale" di oggi.