Scuola: in pagamento agli uffici postali borse di studio del programma "Io Studio"

Gli uffici della Regione Abruzzo del servizio Istruzione comunicano che sono in pagamento presso gli uffici postali del territorio nazionale le borse di studio del programma ministeriale "Io Studio". Le borse fanno riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e gli elenchi degli studenti beneficiari sono stati inviati dalla Regione al ministero dell'Istruzione nella prima decade di dicembre dopo il lavoro della task force regionale. Per i due anni scolastici gli studenti abruzzesi delle scuole medie superiori individuati quali beneficiari delle borse di studio sono circa 8.300 per un ammontare complessivo di 1,7 milioni di euro. La procedura indicata nel programma ministeriale "Io Studio" prevede che venga emesso in favore dello studente beneficiario un bonifico domiciliato che deve essere poi presentato agli uffici postale dislocati sul territorio nazionale. Per ritirare il pagamento della borsa di studio c'è tempo fino al 31 gennaio 2021. Gli studenti interessati possono scoprire tutti i dettagli per la riscossione al seguente indirizzo: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.