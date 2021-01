San Salvo ha bisogno di una nuova idea di città e di un nuovo progetto

Nella prossima primavera i cittadini di San Salvo torneranno alle urne per scegliere il Sindaco e la nuova amministrazione comunale, appuntamento molto importante per il futuro della città.Il centrodestra in questi anni di governo è riuscito a fare solo l'ordinaria amministrazione e in alcuni casi l'ho ha fatto anche male.Siamo passati in poco tempo da un protagonismo che ci ha fatto crescere ad una comunità ripiegata su se stessa.San Salvo ha bisogno d'altro, serve una nuova visione di città, un nuovo progetto che ci proietti verso il futuro.Dobbiamo tornare ad essere punto di riferimento per i tanti che ci hanno sempre guardato con attenzione come ad una comunità dinamica, accogliente e solidale. La sfida è tra chi vuole mantenere l'attuale situazione di stallo e chi vuole cambiare per costruire una San Salvo nuova dinamica.Per fare questo è necessario avere una nuova idea di città, serve un nuovo progetto e per costruirlo non basta riattaccare il vaso rotto ma bisogna costruirne uno nuovo.Questa è la sfida per una San Salvo diversa.Chi pensa che per riconquistare la guida della città basta rimettere insieme le energie del passato è sconfitto in partenza.Serve ben altro, bisogna mettere in campo una operazione che sia in grado di ridare fiducia e speranza ai tanti cittadini ed elettori che ancora oggi sono delusi e smarriti.Per fare questo è necessario mobilitare le energie migliori e tutte quelle forze che hanno a cuore la difesa del bene comune e la buona politica.Facendo tesoro di quanto avvenuto nel passato al fine di dare a San Salvo un'amministrazione all'altezza del compito.

San Salvo, 20.01.2021