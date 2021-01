Salgono a 493 i posti per il Servizio Civile

I volontari del Csv Abruzzo che saranno impiegati in associazioni ed enti locali della regione salgono a 493.

Il centro servizi per il volontariato Abruzzo ha ottenuto il riconoscimento di altri due progetti inseriti nel programma “un sistema da comunicare” arrivando ad un totale di 52 volontari da impiegare. Questi due progetti si aggiungono ai 15 inseriti nel programma “benessere per tutti e per tutte le età“, già presentato dal centro servizi per il volontariato del Lazio e ai 6 presentati in “territorio: sostenibilità , valorizzazione, beni artistici e culturali“ di Garanzia Giovani.

Il Servizio Civile universale ha integrato il bando ampliando i posti disponibili e portando la scadenza alle 14 del 15 febbraio 2021. Le domande verranno presentate online attraverso il sito www.domandaonline.serviziocivile.it.

I nuovi progetti approvati prevedono l’inserimento di volontari per la Protezione Civile di Tagliacozzo, l’associazione Pronto intervento volontari emergenza civile dell'Aquila, di Villetta Barrea e Montebello di Bertona, l'associazione volontari protezione civile Gran Sasso d'Italia di Mosciano Sant'Angelo, per la Valtrigno di Casoli, di Celenza sul Trigno e di San Salvo.

al bando possono partecipare i ragazzi d'età compresa tra i 18 e 28 anni che percepiranno un rimborso mensile di 433,80 €. La durata del progetto è di 12 mesi con 30 ore settimanali di lavoro.