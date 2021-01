L'interpellanza presentata da Fabio Travaglini in seguito all'aggressione delle Assistenti Sociali

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE

Il sottoscritto consigliere comunale Fabio Orlando Travaglini, capogruppo di PIU’ SAN SALVO

PREMESSO CHE

- in data odierna il maggior quotidiano regionale ha riferito in prima pagina che in questo Comune sono state aggredite due assistenti sociali con dettagliato articolo all'interno;

- la cronaca dei fatti è stata riferita anche dal sito www.sansalvo.net ;

INTERPELLA

Il Sindaco di San Salvo per sapere:

se quanto apparso sui richiamati organi di stampa corrisponde al vero; quali provvedimenti si intendono assumere per evitare il ripetersi di tali incresciosi fatti; fermo restando che i colloqui debbono avvenire in stanze chiuse e nel pieno rispetto della privacy dei minori, se non sia il caso di allocare tali stanze nel plesso comunale ove è ubicato il comando dei Polizia locale, per consentirle di intervenire tempestivamente ove fosse allertata dalle Assistenti sociali così esposte

San Salvo, 21 gennaio 2021