La risposta di Osvaldo Menna a Marchese. "Noi abbiamo un grande progetto per il futuro della nostra San Salvo"

Gabriele carissimo, quando ti dicevo di entrare nel nostro progetto, è perché noi abbiamo un grande e ambizioso progetto. Per una nuova città ( la nostra San Salvo ). Progetti nuovi e ambiziosi su tutti i comparti della nostra città e del nostro territorio vicino (comuni vicini).

Abbiamo una visione nuova e modello nuovo del nostro vecchio centro........delle nostre periferie......della nostra zona industriale.......della nostra agricoltura.......della Cultura........del nostro turismo.

Non c'entra il vecchio e il nuovo.

Servono grandi idee per grandi trasformazioni.

LE MIE ESPERIENZE POLITICHE E PERSONALI MI FANNO DIRE......che per nuove idee e nuovi progetti. È necessario........Una bella testa......Per una grande visione.

Un grande cuore per amare veramente la nostra città.

Una grande passione per la politica.

Un amore sviscerato per L'ALTRO.

E rimettere il cittadino al centro di tutte le attenzioni. GRANDI CAPACITÀ.......GRANDI ESPERIENZE........GRANDI PASSIONI.......

Per fare questo ci vogliono tante persone mosse dai sentimenti e capacità detti prima. Rispettare la Storia del Centrosinistra e investire sul Futuro.

PER CHI CI VUOLE STARE. DOBBIAMO METTERE INSIEME LE PERSONE CHE HANNO UNA NUOVA VISIONE PER LA NOSTRA CITTÀ.

Con appunto........CAPACITÀ.......ESPERIENZA......CUORE.......PASSIONE.......VISIONE.

Bersani dice......"METTIAMO INSIEME UN FRONTE LARGO".

Se hai qualche buona idea.

Sei il benvenuto.