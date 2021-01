Magnacca sullo screening: "Grazie San Salvo!"

“Lo screening di massa gratuito che da questa mattina è attivo nelle cinque palestre comunali sta funzionando alla perfezione. Ringrazio i cittadini per aver saputo raccogliere il nostro appello a partecipare per il bene della nostra Città, con questo esame la proteggiamo meglio. La macchina organizzativa attivata con la Asl02 Abruzzo, la Regione Abruzzo e la Protezione civile sta dando i risultati sperati perché ci consentirà di conoscere meglio lo stato di salute dei nostri cittadini”. A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che sta seguendo in prima linea l’evolversi dello screening che sta interessando migliaia di sansalvesi.

“I nostri concittadini in maniera ordinata – aggiunge il sindaco – stanno raggiungendo le cinque sedi dotate di diverse postazioni di prelievo per effettuare lo screening senza dover sopportare eccessivi tempi d’attesa e dopo avere effettuato il tampone riceveranno il risultato con un semplice sms”.