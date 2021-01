Il Centrosinistra: “La tassa sui rifiuti è troppo alta per i servizi espletati”

Ringraziamo i cittadini di San Salvo per la diligenza che hanno avuto e che hanno nel conferire i rifiuti e che ha permesso all’amministrazione comunale di non aumentare la Tari. È solo grazie a loro infatti che è rimasta invariata e non certo per i servizi che vengono espletati che sono sempre troppo inefficienti.

E' bene inoltre ricordare ai cittadini che la Tari è rimasta sì invariata, ma sono però anche diminuite le giornate per il conferimento dei rifiuti.

Il sindaco Magnacca e l'Assessore Marcello plaudono dunque ad un loro risultato che non può però trovare il nostro consenso.

Gli unici a cui dobbiamo dire Grazie sono solo i cittadini e gli uffici tecnici del Comune.

Pertanto, a fronte di servizi inefficienti (costi lavaggio e spazzamento) e a fronte della riduzione delle giornate di conferimento dei rifiuti, riteniamo che gli oltre 3 milioni di euro se prima erano tanti ora sono troppi.

E' bene che l'Amministrazione di centrodestra inizi a metterci del proprio affinché gli oltre 3 milioni di euro siano rispondenti ai servizi che i cittadini pagano ma che non vengono effettuati.

I Consiglieri comunali

Marika Bolognese (Iv)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)