Vitale Raspa, il ricordo di Angiolina Balduzzi

Preta ha messo, del grande immortale nostro Vitale, una foto bellissima, colorata di quel suo modus vivendi incomparabile ,che tutti avranno sempre presente ,ogni giorno ,con un magico modo di trasmettere irradiati e positivi messaggi ,ad personam, da vero psicologo, quale era, per tutti ,grandi e piccini .Nessuno può dimenticarlo..anche se volesse provarci.. perché Vitale RASPA rimane un monumento memorabile capace di continuare,come quando era in vita,a non fermarsi mai e regalare,come era solito, messaggi segreti solo per chi non smetterà mai di seguirlo ,come quel gabbiano che lo aspettava d estate,al mare, per anticipargli e raccontare i momenti belli..infiniti e finalmente riposanti ..del Paradiso che ,ora, lo ha accolto con gioia, per premiarlo ,senza fine, di un meritato 10 e lode .