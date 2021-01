Olocausto, la storia di Etty Hillesum al centro del Webinar con Bianca Campli

ETTY HILLESUM - Una luce nell'inferno

Mercoledì 27 Gennaio, ore18:30

Relatrice Bianca Campli

Letture di Giuliana Antenucci

Vasto. Per il Giorno della Memoria 2021, dedicato alle vittime della Shoah, l’Unitre di Cupello, l’Unitre di Vasto e il Club per l’UNESCO di Vasto presentano l’incontro in diretta web UNA LUCE NELL'INFERNO, sulla vita e gli scritti di Etty Hillesum, ebrea olandese, vittima dell’Olocausto, uccisa ad Auschwitz nel 1943. Relatrice Bianca Campli e letture di Giuliana Antenucci.

Il webinar è curato e condotto da Fabio Bruno.