Nella nostra città il Corona Virus continua a mietere vittime in modo inesorabile.

Nel primo mese del,2021 la nostra comunità, è stata funestata dalla scomparsa di molti cittadini.

Purtroppo la pandemia non fa distinzioni, colpisce giovani e anziani indipendentemente dal titolo,dalla professione e dallo stato sociale.

Personalmente sono molto scosso e dispiaciuto per tutte le persone decedute e da cristiano prego per tutte loro.

Tra i cittadini venuti a mancare, c'erano alcuni che io conoscevo molto bene ed uno in particolare: il noto commerciante VITALE RASPA.

La sua morte mi ha lasciato sgomentato e molto dispiaciuto.

Ho avuto il piacere di conoscere Vitale e la sua famiglia molti anni fa,quando gestivano un negozio di "Generi Alimentari e Diversi"in via dello Stadio.

Successivamente,per lungimiranza e per effetto della crescita della popolazione,ingrandirono la loro attività ,creando dei grandi supermercati forniti di tutto ,come necessitava ai cittadini.

Io e mia moglie incontravamo spesso VITALE quando ci recavamo a fare acquisti nel suo supermercato.

Era sempre sorridente,attento e disponibile a dare consigli per gli acquisti; questa era l'occasione per scambiare qualche battuta,a volte gli facevo notare qualcosa che non andava e lui provvedeva a correggerla subito,poichè era molto attento a soddisfare le esigenze della clientela.

Caro VITALE, sentiremo molto la tua mancanza.

Nel rinnovare le mie più sentite condoglianze alla famiglia,mi auguro che nel segno della continuità, l'attività da lui creata con tanti sacrifici e passione ,vada avanti continuando a fornire servizi sempre migliori alla clientela,così come lui ha fatto in tutti questi anni.

A.Dragani

San Salvo,26.01.2021