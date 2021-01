Su Nonsolomusica Radio la cantautrice, scrittrice e direttrice artistica Claudia Fofi

Venerdi, 29 gennaio, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, andrà in onda l’intervista con la cantautrice Claudia Fofi. La puntata, in diretta, sarà curata da Lara Molino, direttrice artistica della radio web che dal 3 giugno scorso si occupa delle trasmissioni.

Claudia Fofi è umbra, di Gubbio ed è una donna piena di talenti. È cantautrice, poetessa, scrittrice, educatrice vocale e direttrice artistica. Nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi importanti tra i quali ricordiamo: il Premio Grinzane Cavour (direttore della giuria, Fabrizio De Andrè), il Premio Ciampi, il Premio Logic conquistato al Mantova Musica Festival. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero tra club, festival e rassegne. Con la poesia ha esordito nel 2016 con la silloge “Odio le ragioniere” e nel 2019 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo “Post-Post”.

Da anni, Claudia, tiene seminari sulla voce e sulla scrittura della canzone, è un trainer olistico della voce e del suono ed è la direttrice artistica del bellissimo festival “Umbria in Voce”.

Il suo ultimo album, “La teoria degli affetti”, prodotto da Dodicilune, registrato a Perugia e pubblicato a novembre 2019, raccoglie canzoni scritte nell’arco di vent’anni. Sono state incise da grandissimi musicisti: Ares Tavolazzi al contrabbasso, Alessandro Gwis al pianoforte, Alessandro Paternesi alla batteria e Paolo Ceccarelli alle chitarre.

Come nelle precedenti interviste, gli ascoltatori di Nonsolomusica Radio potranno scrivere, commentare e fare domande all’ospite durante la diretta.