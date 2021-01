Giornata della Memoria, il Prefetto di Chieti consegna due Medaglie d’Onore ai parenti di Moisé Frascella e Augusto Roberti

Nella Giornata della Memoria il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha partecipato questa mattina in Prefettura a Chieti alla cerimonia di consegna da parte del Prefetto di Chieti Armando Forgione due medaglie d’onore conferite dal presidente della Repubblica a cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai famigliari dei deceduti.

A ricevere le medaglie d’onore due sansalvesi Francesco Frascella, nipote di Moisè Frascella, deceduto e internato in Germania dal 14 settembre 1943 al 29 agosto 1944, ed Eraldo Roberti, figlio di Augusto Roberti, deceduto e internato in Germania dal 12 settembre 1943 al 1° marzo 1945.