Non abbiamo l’elenco dei presenti, ma era: San Salvo, as1974/75, V elementare, Maestro Ugo Marzocchetti

La signora Franca Venditti ci invia questa foto un po' invecchiata per partecipare al nostro contest dei ricordi San Salvesi. Franca ha inviato però solo l'informazione che la classe ritratta è una quinta nell' anno 1974/75 nella scuola di Via De Vito e l'insegnante era il Maestro Ugo Marzocchetti. Abbiamo chiesto un elenco dei presenti, però non abbiamo ricevuto più risposta; quella carta stropicciata e rovinata, il non avere dei nomi ci stimola ancora di più nella proposta. La V elementare as 74/75 in Via De Vito a San Salvo è immortalata nel web... inviaci le tue foto della classe che "facevi"!