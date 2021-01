L'Abruzzo torna in zona gialla da lunedì

"Una buona notizia per l'Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì 1 febbraio (e non da domenica 31 gennaio, come inizialmente appreso) la nostra regione passerà in fascia gialla. Alla soddisfazione, si unisce l'appello al rispetto delle regole: il virus c'è ed è importantissimo non abbassare la guardia".

Lo scrive il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L'Abruzzo, che era in zona arancione dallo scorso 17 gennaio, sarà in fascia gialla da lunedì, a seguito della scadenza dell'ordinanza attualmente in vigore, valida fino al 31 gennaio.

Con il passaggio in area gialla sarà possibile uscire dal territorio comunale, mentre non ci si potrà spostare in altre regioni. Consentita, inoltre, la riapertura di bar e ristoranti, fino alle ore 18.