Trofeo Carnevale. La sedicesima edizione è rinviata a domenica 14 marzo

A San Salvo, momentaneo stop dei preparativi per il Trofeo Carnevale di ciclismo amatoriale che si sarebbe dovuto svolgere domenica 7 febbraio, primo evento dell’anno solare 2021 in seno al Settore di Attività Ciclismo Uisp Abruzzo e Molise, inserito nella lista delle manifestazioni di preminente interesse nazionale da parte del Coni.

Il Velo Club San Salvo ha ufficializzato la nuova data di domenica 14 marzo per far svolgere la 16°edizione: questo per una maggiore cautela collettiva, alla luce della recente campagna di screening di massa cui è stata sottoposta la popolazione sansalvese per contrastare il contagio da Covid-19.

Inoltre, allo stato attuale, non ci sono i tempi tecnici necessari per preparare al meglio la manifestazione nel giro di pochi giorni sul fronte della logistica, della sicurezza (sia della corsa in sé che per le procedure anti contagio) e di tutte le forze in campo coinvolte.

Il comitato organizzatore ha accolto questa richiesta da parte dell’amministrazione comunale nella volontà di non interrompere una viva tradizione delle due ruote a San Salvo che continua, di anno in anno, ad essere appetibile a tanti atleti provenienti da fuori regione.

Le quote versate sono valevoli per il 14 marzo e le future iscrizioni sono confermate alla quota di 15 euro tramite bonifico bancario. Da consultare il volantino aggiornato alla nuova data oppure il link https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLScVm4xKezU2ddm6jtcaTVjR 9hRbWFeDAEhR_TO8xnFOe1dmAQ/ viewform