Nella scuola di San Salvo Marina as 1974/75, questa era la classe prima elementare

La classe prima elementare 1974/75 a San Salvo nel plesso della Marina. Insegnante: Elide Fiore Zanapa

Purtroppo ricordo pochi nomi: Debora Cecchini, in alto a destra con le codine; Nicoletta Nasuti, la biondina seduta; Franca Malatesta, seduta a destra. Degli altri ricordo che: la seconda in piedi da destra si chiama Angelica, ma non ne ricordo il cognome; il biondino era il figlio della proprietaria di una lavanderia, la signora se non sbaglio era inglese...Forse, puoi risalire ai nomi precisi, se qualcuno li conosce. La "scuola" era un garage in via Flavio Gioia, attualmente lì c'è un carrozziere o un meccanico. Ovviamente ci sono anche io!!!