Iniziato il piano potatura degli alberi da via Madonna delle Grazie

Ha avuto inizio il piano potatura degli alberi predisposto dal Comune di San Salvo. Lo comunica l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis evidenziando che la ditta incaricata sta già operando in via Madonna delle Grazie.

“A tal proposito – tiene a dire l’assessore Lippis – invitiamo la cittadinanza e gli automobilisti a porre grande attenzione nell’attraversare questo tratto di strada. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati alla circolazione”.

Nei prossimi giorni altre strade saranno interessate al piano ordinario di manutenzione per la tutela del patrimonio arboreo cittadino.