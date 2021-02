Gruppo di Ricerca della D'Annunzio coinvolto nel progetto europeo per idee innovative nei settori tecnologico-scientifici

International Network for Translating Research on Perinatal Derivates into Therapeutic Approaches – SPRINT (Rete Internazionale per la Ricerca Traslazionale sui Derivati Perinatali) è un progetto europeo COST (Cooperation in Science and Technology) che permette a ricercatori e clinici di cooperare e sviluppare congiuntamente le proprie idee innovative nei settori tecnologico-scientifici.

Il progetto SPRINT, proposto e coordinato dalla Professoressa Ornella Parolini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia), unisce esperti in campo accademico, clinico e industriale da più di 25 paesi europei, al fine di migliorare la conoscenza di base dei derivati perinatali e quindi supportare la loro potenzialità di traslazione clinica.

Nell’ultimo decennio diversi derivati perinatali - quali cellule isolate dalla placenta e i fattori bioattivi secreti da queste stesse cellule - , si sono rivelati efficaci dal punto di vista terapeutico. Questo campo di ricerca, infatti, sta crescendo rapidamente e la sua importanza è supportata da recenti studi clinici condotti in tutto il mondo.

Attualmente, il progetto SPRINT si sta occupando di diverse tematiche che necessitano di confronto tra esperti per garantire risultati ottimali sia nella ricerca di base che negli studi clinici. Tra i temi più rilevanti si evidenziano la necessità di consenso sulla nomenclatura, sulle tecniche ottimali per l’isolamento, caratterizzazione, crioconservazione ed espansione cellulare dei derivati perinatali. Il progetto affronterà anche questioni più complesse, come la comprensione dei meccanismi a supporto delle possibili azioni terapeutiche dei derivati perinatali utili per il disegno di nuovi studi clinici. Inoltre, verrà sviluppata una piattaforma per lo scambio di idee, metodi e formazione di giovani ricercatori.

I risultati ottenuti da questa COST Action accresceranno l’impatto della ricerca sugli organismi decisionali pubblici e privati, sulle associazioni di pazienti e sulla cittadinanza.