Fiori e piante spariscono dai vasi. Commercianti di San Salvo presi di mira da ladri “botanici”

Vasi di fiori e piante da sempre impreziosiscono e segnano i “confini” delle attività commerciali. I colori della natura mettono allegria e infondono serenità e a quanto pare piacciono molto anche a chi, da giorni, letteralmente ruba e deturpa le piantine che i commercianti della città espongono fuori dalle loro attività.

Le lamentele giungono da una paninoteca e un ristorante del centro storico ma anche da un centro estetico in via Madonna delle Grazie. Non si conosce l’identità di chi sta commettendo questo genere di furti e le segnalazioni aumentano di giorno in giorno.