Sansalvese ai domiciliari trovato a Isernia. Arrestato

Ha provato a fuggire dagli arresti domiciliari un 33enne di San Salvo ma i controlli e posti di blocco anti covid lo hanno fermato.

È accaduto lunedì pomeriggio, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Venafro hanno bloccato un’autovettura con due persone a bordo. I militari vedendo uno dei due innervosirsi si sono allarmati e hanno deciso di approfondire le informazioni sui soggetti. Dai controlli è emerso che uno dei due, di San Salvo, era evaso dalla propria abitazione in cui stava scontando una pena detentiva. Subito è scattato l’arresto per evasione e su disposizione del pm della Procura del tribunale di Isernia è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.

Oltre a ciò, i due uomini sono stati anche multati per inosservanza dell’articolo 2 del DPCM che vieta gli spostamenti da una Regione a un’altra.

Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto il sansalvese a spostarsi in Molise, gli investigatori sospettano che i due dovessero raggiungere una terza persona.