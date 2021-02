Bonus sociale per luce, gas e acqua: dal 2021 erogati automaticamente

Il bonus sociale si compone dei bonus acqua, luce e gas e prevede uno sconto sulle bollette delle rispettive utenze.

Questi tre bonus, dal 1° gennaio 2021, saranno erogati in maniera automatica.

Requisiti:

per famiglie con ISEE non superiore a 8.265,00 euro

per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000,00 euro

per i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc)

Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia?

Assolutamente nulla. Cambiando fornitore o tipo di offerte (ad esempio passando da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto. Quindi in caso di un nuovo allaccio luce o gas il bonus sarà erogabile.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Per le seconde case non è previsto nessun bonus, né per disagio economico né per disagio fisico. Infine il bonus verrà erogato anche qualora sia stata effettuata una voltura o un subentro luce e gas nello stesso anno della richiesta del Bonus.

Tutte le informazioni su chi ne ha diritto e come si ottiene :

Bonus elettrico – Bonus gas – Bonus acqua