Screening di massa per studenti, dipendenti e docenti dell'Università D'Annunzio

Su iniziativa del Magnifico Rettore, Sergio Caputi, è stato organizzato uno screening gratuito con tampone rapido, riservato a tutti gli studenti, i docenti e i dipendenti dell’Ateneo.

Lo screening verrà effettuato presso il “Pala Ud’A”, in via dei Vestini a Chieti. Sarà possibile accedere al servizio a partire dalle ore 15:00 di lunedì 8 febbraio.

Le attività di monitoraggio proseguiranno per l’intera settimana, fino a venerdì 12 febbraio prossimo, con due turni che copriranno l’intera giornata e con i seguenti orari:

mattina 9:00 - 14:00; pomeriggio ore 15:00 - 19:00

Saranno attive tre postazioni.

Non potranno partecipare allo screening: le persone sintomatiche; gli operatori sanitari già sottoposti a controlli ASL; le persone positive al COVID-19; - chi è in attesa di esito di tampone già effettuato. Per poter accedere al servizio occorrerà avere con sé:

– un documento di identità in corso di validità;

- la tessera sanitaria;

- il modulo compilato scaricabile sul sito web di Ateneo cliccando su questo LINK