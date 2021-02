Convocato per il 12 febbraio il Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in videoconferenza per venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 9:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno successivo, sabato 13 febbraio 2021 alla stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Interpellanza a risposta orale; Piano regolatore cimiteriale.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta e sulla pagina Facebook.