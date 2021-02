Il ricordo deve accumunare, le atrocità della pulizia etnica non devono essere usate per dividere

Il ricordo e la memoria di qualcosa di non vissuto direttamente è difficile da decifrare. Certamente le atrocità delle guerre non segnano solo le popolazioni coinvolte, quanto accaduto dopo la prima e durante la seconda guerra mondiale deve essere tramandato nelle pagine scritte della storia. Questo ricordo però non deve essere alla mercé di chi vuole ( barbaramente) utilizzare per fini strettamente politici attuali, è vergognoso il comportamento di taluni politicanti approfittare di queste giornate per cercare di rivedere e rileggere la storia a proprio " vantaggio". Il mio invito per tutti è quello di impegnarsi a non essere razzisti perché il razzismo è padre della pulizia etnica e purtroppo oggi nel mondo sono attualmente presenti alcuni casi di questo genere come in Armenia, dove con ogni mezzo si cerca di eliminare la cultura di una minoranza e l'imposizione di una millantata purezza di razza. Forse coloro i quali prendono spunto da questo "giorno del ricordo" definendosi "di destra o di sinistra" oppure " fascista o comunista" non dovrebbero ricordare perché il loro ricordo non è utile affinché non accadano più ma anzi proprio loro potrebbero ripetere. La storia deve insegnare per non ripetere l'errore, per capire la storia va studiata, lo studio e la comprensione evidentemente non è per tutti. Pazienza per chi è ignorante ma maledizioni a chi per il tornaconto elettorale soggioga gli ignoranti anche su questo tema che ha segnato e segna l'umanità.