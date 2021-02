Riconferma per il 2021 a San Salvo della Bandiera Gialla con due “bike-smile”

Il Comune di San Salvo si vede confermare per il 2021 la Bandiera Gialla con due “bike-smile”. Ieri mattina in videoconferenza il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, si è vista consegnare in maniera virtuale la Bandiera Gialla 2021, giunta alla quarta edizione, dal presidente di ComuniCiclabili, Alessandro Tursi.

“La nostra scelta di ampliare e investire sulla rete comunale delle piste ciclabili, adottando politiche a favore della mobilità ciclistica, ha consentito – spiega il sindaco Magnacca – di entrare nel circuito nazionale delle località più accoglienti per chi si muove in bicicletta. “Comuni Ciclabili” è il riconoscimento istituito da Fiab, che attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani”.

Per ottenere il riconoscimento il comune deve possedere almeno due requisiti tra tutti quelli richiesti: uno nell’area “infrastrutture urbane” (ciclabili urbane e moderazione traffico e velocità) e uno in almeno una delle altre tre aree (“cicloturismo”, “governance” e “comunicazione e promozione”).

L’assessore alla Mobilità Tony Faga evidenzia: “La consegna per il secondo anno della Bandiera Gialla è da sprone a continuare nel lavoro per la mobilità sostenibile che possa riverberarsi anche nel piano regolatore e nel piano comunale della mobilità”.