Condizioni meteorologiche avverse. Dal pomeriggio di domani prevista neve

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 21023.

Dal pomeriggio di domani, sabato 13 febbraio 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate al di sopra dei 200-400 m in calo fino a quote di pianura sull'Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

Dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Mareggiate lungo le coste esposte.