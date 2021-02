Anche dal sindaco Magnacca il cordoglio per la scomparsa del Cavalier Ufficiale Virglio Cilli

Alla soglia dei cento anni se ne va un pezzo di storia di San Salvo. E’ proprio il caso di dirlo, tenuto conto che il cavalier ufficiale Virgilio Cilli ha avuto un legame speciale con la città, sia per aver gestito per anni la stazione di servizio di carburanti in via Roma e sia per essere stato il primo presidente della squadra di calcio di San Salvo. Ai famigliari giungano le sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale.