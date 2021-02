"Fermatevi e riflettete". Marchese torna sulla questione legata al forno crematorio

La decisione deliberata dalla maggioranza che governa la città di San Salvo di realizzare un forno crematorio a circa 150 metri da una scuola e dal centro abitato non è una buona cosa.

Avete tirato dritti senza ascoltare le ragioni di chi vi invitava a riflettere.

Tutti hanno dichiarato di non essere contro la sua realizzazione ma che è sbagliata la localizzazione per tante ragioni che tutti possono immaginare.

Perché tanta ostinazione nell'andare avanti senza ascoltare le opinioni degli altri?

Avete detto che è una questione di civiltà, bene, ma su materie così delicate la comunità la si unisce e non la si divide.

Fate ancora in tempo a fermarvi e a riflettere per trovare una localizzazione diversa.

La salute dei cittadini viene prima di tutto e se gran parte di loro è preoccupata avete il dovere di ascoltare.