'Open the box' all'Istituto 'Mattei' contro le fake news

Parte lunedì 15 febbraio all’IIS Mattei di Vasto il progetto “Open the box”, realizzato con l'azienda Dataninja, azienda esperta di elaborazione e comunicazione di dati, che coinvolgerà li studenti delle classi terza, quarta e quinta sezione B della specializzazione di Informatica, per attivare una vera e propria lotta alle fake news, le "bufale" dei media. L’istituto scolastico, diretto dal Dirigente Scolastico Nino Fuiano, mira a creare, in tre anni, una task force di 10mila studenti e studentesse impegnati nel fact checking (verifica dei fatti), nell'intelligenza artificiale e nei dati necessari per capire e analizzare le notizie.

"L'idea è quella di invitare gli studenti ad aprire 'le scatole' dei contenuti che incontrano ogni giorno online per capirne il funzionamento e informarsi in maniera più consapevole", spiega Nicola Bruno, responsabile dell’iniziativa per Dataninja.

"Il percorso è basato sull’inquiry based learning (apprendimento basato sull'indagine) e sull’utilizzo di strumenti coinvolgenti quali quiz, presentazioni, attività guidate da svolgere, strumenti di valutazione, sfide con i coetanei.” Spiega la prof.ssa Lucia Tiberio, docente di Sistemi e Reti nel Mattei.” Verranno proposti temi quali quello della disinformazione (per esempio riguardo le immagini manipolate, le notizie false, dati e grafici), quello dei social media (per esempio le dinamiche virali, i meme e le relazioni online) o l’intelligenza artificiale (per esempio i deepfake, gli algoritmi, le filter bubble e i bot)".