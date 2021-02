Dal Comitato regionale Opes pacchi alimentari a San Salvo per l’emergenza Covid

Decine di pacchi alimentari sono stati consegnati dal Comitato regionale Opes al Comune di San Salvo, nell’ambito del “Programma Emergenza Covid” attivato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per aiutare i cittadini a superare questo momento difficile a causa della pandemia.

“E’ una delle tante iniziative messe in campo per sostenere le famiglie che, anche a causa del coronavirus, sono andate in grande difficoltà. Abbiamo subito dato disponibilità al Comitato regionale Opes – spiega il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – nell’individuare, attraverso gli uffici dell’Assessorato alle Politiche sociali, le famiglie alle quali far giungere questo sostegno materiale quanto indispensabile per contribuire alle necessità quotidiane”.

Il sindaco Magnacca ringrazia il Comitato regionale Opes per la donazione e ribadisce che questi pacchi si vanno ad aggiungere alle iniziative coordinate dal Comune di San Salvo quali i buoni spesa mensili o gli aiuti alimentari diretti.