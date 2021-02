Le opinioni di alcuni sansalvesi sulla costruzione del nuovo polo logistico di Amazon

Da mesi ormai si parla dell'insediamento a San Salvo del nuovo polo logistico targato Amazon. Il luogo prescelto per la sua costruzione è quello in cui sorgeva l'autoporto, grande struttura inutilizzata nella zona industriale della città. Nei giorni scorsi l'edificio è stato demolito e a breve inizieranno i lavori, da poco è arrivata anche la firma per l'acquisto del terreno.

Il polo logistico darà lavoro a circa 3000 persone e si configura come una grande opportunità di crescita economica per il territorio intero. Ovviamente le opinioni si dividono. L'altra faccia della medaglia, da quello che emerge, riguarda la minaccia dell'e-commerce nei confronti delle piccole realtà commerciali.