Forno crematorio. Attacco del centrodestra: "ci sono persone che pensano di poter dare lezioni di moralità a chi lavora onestamente per San Salvo"

Ci sono persone che hanno il cuore a sinistra e il portafogli a destra e che abituati nel loro passato politico a vedersi imporre decisioni, o , peggio ancora a imporle per loro convenienza, oggi, dopo un lungo periodo di esilio politico, pensano di avere riacquistato la verginità persa e di potere dare lezioni di moralità a chi lavora onestamente per San Salvo.

Sono queste le stesse persone che hanno proposto, da assessore all’urbanistica, la approvazione di un piano regolatore che ha permesso di costruire abitazioni sui marciapiedi delle strade di San Salvo e che hanno fatto realizzare un parcheggio coperto costato 2 miliardi di lire che non è stato mai utilizzato.

Queste persone oggi fanno finta che il passato non li ha mai coinvolti e propongono improvvide riflessioni, tacciando una maggioranza, che ha dimostrato con i risultati, ultimo dei quali l’insediamento di Amazon a San Salvo, quanto sia importante lavorare in silenzio e in accordo, di incompetenza e ignoranza.

Assessore e consigliere comunale così sensibile all'ambiente che all'epoca della nube tossica nulla fece perché il Comune si costituisse parte civile nel processo eppure quella vicenda procurò danni ai lavoratori.

Sappia il verginello che questa maggioranza anziché litigare e perdere tempo per favorire questo o quel “cliente”, come erano abituati a fare le persone con il portafogli nella tasca destra provocando danni ingenti a San Salvo, lavorano compatti e in silenzio portando risultati che saranno rendicontati, ma che sono sotto gli occhi di tutti.

Per ciò che concerne il piano regolatore cimiteriale, il “professore “ ci dovrebbe spiegare perché egli non lo ha redatto quando era assessore e ci dovrebbe spiegare quali dovrebbero essere le caratteristiche di un sito, al di fuori di quello attuale, dove poter realizzare un nuovo cimitero.

Inoltre da consigliere ed assessore, tanto sensibile all'ambiente, ha consentito la realizzazione di manufatti su area di rispetto cimiteriale ed era anche fra quelli che evidenziava il progetto di un termovalorizzatore progettato (e poi eseguito) nel centro della città di Copenaghen.

Insomma un politico che sa indossare il doppiopetto e a calzare gli scarponi da cantiere a seconda del tempo che tira.

Un vero camaleonte della politica e non solo, che cambia colore opinioni al cambiare delle stagioni, perdendo però spesso la memoria dei colori che ha assunto in precedenza e cade in clamorosi errori di identità.