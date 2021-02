L'Università dell'Aquila riparte con le lezioni in presenza

Malgrado l'Università degli Studi dell'Aquila, non consenta la ripresa delle attività formative del secondo semestre nelle modalità ordinarie , per l'attuale situazione epidemiologica, gli studenti, saranno comunque messi nelle condizioni di proseguire e concludere il percorso formativo, svolgere le sedute di laurea e sostenere gli esami previsti nell'osservanza di rigorose misure di sicurezza. Sarà possibile partecipare alle lezioni in presenza e accedere agli spazi dell'università mediante la prenotazione mediante App UnivAq. Tutte le attività si conformeranno alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione del rischio pandemico, con particolare riguardo alla capienza massima delle aule, fissata nel limite del 50.